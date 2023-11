Lotta al tumore al polmone, il Comune di Sabaudia si illumina di bianco

Anche quest’anno il Comune di Sabaudia aderisce a Illumina novembre, la campagna nazionale di Alcase Italia contro il tumore al polmone, illuminando di bianco il Palazzo comunale.

Un progetto molto sentito, dopo l’ottobre rosa, che giunge alla nona edizione. Quest’anno all’iniziativa hanno aderito 206 comuni italiani, contro i 170 dello scorso anno.

“Illumina novembre è un’iniziativa importante per sensibilizzare tutti i cittadini su quanto sia di fondamentale importanza la prevenzione. Molto spesso salva la vita. Sottoporsi a periodici screening – ha commentato l’assessore alla Sanità, Anna Maria Maracchioni – è indispensabile per arrivare ad una diagnosi precoce e quindi alla cronicizzazione e, in alcuni casi, anche alla guarigione, senza necessariamente interventi chirurgici e terapie invasive. Screening, alimentazione sana e attività fisica sono il toccasana della longevità. Il mio impegno come assessore alla Sanità è soprattutto quello di fare diventare gli screening una routine”.

L’Illumina novembre intende dare vicinanza e conforto ai malati e alle loro famiglie, diffondendo anche una corretta e aggiornata informazione.