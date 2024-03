Lotta alla violenza sulle donne, domenica a Sermoneta la proiezione di ‘The Help’

Il Comune di Sermoneta si è impegnato per promuovere un’iniziativa contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. In occasione degli eventi legati alla Giornata internazionale della donna è stata organizzata la proiezione del film The Help (che è valso nel 2011 il Premio Oscar alla protagonista Olivia Spencer), la storia di un gruppo di donne che in forma anonima pubblicano un libro raccontando le discriminazioni subite a casa e al lavoro, diventando un best seller.L’appuntamento è per domenica 10 marzo alle ore 16.30 al Centro Anziani di Pontenuovo di via dell’Irto, a ingresso gratuito. A seguire ci sarà un dibattito.

L’amministrazione comunale ha inoltre aperto uno sportello antiviolenza a Sermoneta Scalo grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con il Centro Donna Lilith. n questo ambito l’amministrazione Giovannoli ha avviato la campagna “Restart” (acronimo dell’inglese “Remove stereotypes from adults and children toghether, letteralmente “Rimuovere insieme gli stereotipi da adulti e bambini”) promossa con il coinvolgimento del Centro Donna Lilith e dell’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione. Oltre alle lezioni con gli studenti delle scuole di Sermoneta, il progetto si rivolge anche alla cittadinanza.

«Vogliamo dare concretezza alla Giornata internazionale della donna, con un evento che coinvolga la cittadinanza in un giorno festivo. I fenomeni del bullismo, della violenza sulle donne e degli stereotipi di genere sono innanzitutto culturali – spiega il consigliere delegato alla Pubblica istruzione Sonia Pecorilli – per questo siamo partiti dalle scuole, con incontri in programma fino ad aprile, e coinvolgiamo ora anche la nostra comunità».

«Lavoriamo per invertire la rotta e combattere una spirale di violenza, fisica ma anche verbale, che porti al rispetto del prossimo, siamo impegnati per dare gli strumenti affinchè ciascuno di noi possa fare la propria parte all’interno della comunità», aggiunge il sindaco Giuseppina Giovannoli.

Sempre nell’ambito del progetto Restart, gli studenti dell’istituto comprensivo di Sermoneta sono coinvolti in un concorso per creare un poster che metta al centro uno stereotipo di genere che inviti alla riflessione sul tema della disparità. I lavori, da consegnare entro il 5 aprile, saranno esposti nell’ambito di una giornata che si terrà allo Sportello Antiviolenza del Comune di Sermoneta.