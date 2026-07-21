Lotta all’abusivismo immobiliare, FIAIP Latina lancia la campagna a tutela dei cittadini

Vendere o acquistare una casa è una delle decisioni più importanti che una persona possa affrontare. Per questo motivo affidarsi a un professionista qualificato e regolarmente abilitato non rappresenta soltanto una scelta di opportunità, ma una vera e propria garanzia di tutela. È questo il messaggio che FIAIP Latina, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, vuole ribadire attraverso il proprio impegno sul tema della legalità e del contrasto all’esercizio abusivo della professione di agente immobiliare.

Nel mercato immobiliare operano ogni giorno professionisti che investono nella formazione, rispettano gli obblighi previsti dalla normativa e assumono precise responsabilità nei confronti dei propri clienti. Accanto a loro, però, continua a essere presente il fenomeno dell’abusivismo: soggetti che svolgono attività di mediazione senza possedere i requisiti richiesti dalla legge, mettendo a rischio la sicurezza delle operazioni immobiliari.

“Quando una famiglia affida la vendita della propria casa o si prepara ad acquistare un immobile, spesso sta prendendo una decisione che coinvolge risparmi, progetti personali e futuro – dichiara Fausto Nardi, delegato FIAIP Latina alla Legalità, Tutela e Contrasto all’abusivismo –. Per questo è fondamentale sapere chi si ha davanti e verificare che si tratti di un professionista abilitato, con competenze e responsabilità precise”.

L’agente immobiliare professionale non si limita infatti a mettere in contatto domanda e offerta, ma svolge un’attività complessa che comprende la corretta gestione della trattativa, la verifica della documentazione, il supporto nella negoziazione e l’accompagnamento delle parti verso una conclusione consapevole dell’operazione.

Affidarsi a un soggetto non qualificato può significare affrontare problemi legati alla regolarità dell’immobile, alla documentazione, agli aspetti contrattuali o alla gestione della compravendita, con possibili conseguenze economiche e personali per cittadini e famiglie. Per questo FIAIP Latina continuerà a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte al territorio, coinvolgendo professionisti, istituzioni e operatori della filiera immobiliare, con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura della legalità.

“La nostra battaglia contro l’abusivismo non nasce dalla volontà di difendere una categoria, ma dalla necessità di tutelare chi si affida al mercato immobiliare – conclude Fausto Nardi –. Un cittadino informato è un cittadino più protetto. La prima garanzia, quando si vende o si acquista casa, è scegliere un professionista che abbia titolo, competenze e responsabilità”. FIAIP Latina invita pertanto tutti i cittadini a verificare sempre che il proprio agente immobiliare sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione, rivolgendosi a operatori qualificati e trasparenti.