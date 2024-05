Lotta alle droghe e alla guida sotto l’effetto di alcool, notte di controlli a Formia

E’ stata una notte caratterizzata da dei servizi di controllo straordinario del territorio, quella trascorsa dai carabinieri della Compagnia di Formia. I militari hanno rafforzato il controllo della circolazione stradale elevando contravvenzioni al codice della strada nei confronti di autisti indisciplinati.

Le avverse condizioni meteo hanno reso ancora più difficoltosa e critica la circolazione stradale, tanto che alle 01:40 i militari della Stazione di Minturno sono intervenuti lungo l’Appia 892, per un sinistro stradale tra due autovetture. Nello specifico la prima ricostruzione dei fatti, realizzata grazie all’immediata escussione di alcuni testimoni, sotto i cui occhi si sono svolte le fasi del sinistro, ha accertato le responsabilità dell’incidente a T.G.F. cl. 77 di Caserta, il quale sotto l’effetto dell’alcol e a causa della forte velocità, impattava con altra autovettura già impegnata in azione di manovra. Gli accertamenti preliminari tramite alcoltest hanno determinato in capo all’uomo un tasso alcolemico pari a 1,48 g/l, poco al di sotto della soglia massima prevista. Per l’uomo è scattata la denuncia e il contestuale immediato ritiro della patente. L’auto è stata così affidata al legittimo proprietario, l’anziano padre dell’uomo.

Sono inoltre stati segnalati alla competente autorità prefettizia di Latina tre giovani, cl. 95, 99 e 2001, uno dei quali è stato controllato già più volte dai Carabinieri e sempre trovato in possesso di piccole dosi di stupefacente, dichiarando di esserne un consumatore abituale. I giovani sono residenti nel territorio della Compagnia di Formia, ma tra di loro vi è anche qualche trasfertista residente a Latina.

Questo dunque il bilancio: