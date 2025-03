Lotta all’immigrazione clandestina, espulsi sette irregolari

La Polizia di Stato di Latina continua a intensificare le operazioni di controllo del territorio per contrastare l’immigrazione irregolare e l’illecita permanenza sul territorio nazionale. Recentemente, sette cittadini stranieri irregolari sono stati identificati durante i servizi di controllo in tutta la provincia e sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione con l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

A Fondi, un cittadino del Bangladesh, noto per aver commesso reati predatori nella zona, è stato fermato dai poliziotti del Commissariato locale. Dopo essere stato segnalato all’Ufficio Immigrazione, è stato rimpatriato nel suo paese d’origine questa mattina, scortato dagli agenti della Questura di Latina fino all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Nella stessa giornata, un cittadino gambiano, anch’egli irregolare, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Potenza. Questo soggetto aveva precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rappresentando un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le procedure di trattenimento presso il CPR sono state attivate per garantire il suo rimpatrio nel paese d’origine.

Questi risultati sono il frutto dell’impegno costante della Polizia di Stato di Latina, che collabora con altre forze di polizia per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella provincia, attraverso attività quotidiane di monitoraggio e controllo del territorio.