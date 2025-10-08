Lotta allo spaccio a Latina, in città proseguono i controlli ad “Alto Impatto”

Proseguono senza sosta a Latina i servizi straordinari di controllo del territorio, denominati “Alto Impatto”, messi in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Operazioni che si svolte con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono stati identificati 52 soggetti e controllati 27 veicoli, oltre all’esecuzione di 5 perquisizioni. Proprio durante una di queste attività, i carabinieri hanno fermato un giovane di 22 anni del posto, trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish e poco più di 1 grammo di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 30 grammi di hashish, con il ragazzo che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre nella stessa attività di controllo, durante un normale posto di blocco, i militari dell’Arma hanno fermato un 41enne. A seguito di perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura di Latina quale assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per stabilirne la composizione e il principio attivo, secondo le disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria e Amministrativa competente.