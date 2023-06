Lotta romana, alla Don Milani di Latina la prima edizione del ‘Memorial Aldo Ortelli’

Sono stati tantissimi gli atleti provenienti da tutta Italia che, nella palestra comunale dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Latina, hanno gareggiato nella prima edizione del Campionato Interregionale di lotta stile libero, lotta greco romana e lotta femminile under 17/over 18 “Memorial Aldo Ortelli”.

Quello che gli organizzatori auspicano possa diventare un appuntamento fisso negli anni a venire: “Il nostro modo per mantenere vivo il ricordo di Aldo il quale, insieme a suo fratello, il Maestro Luciano Ortelli, ha dato una spinta fortissima al movimento della lotta prima campana e poi laziale”.

Oltre un centinaio gli atleti giunti dal Lazio, dall’Umbria, dalla Campania, ma anche dalla Toscana e dalla Puglia, per sfidarsi nelle diverse categorie di peso per le due classi di età under 17 e over 18. Oltre ai riconoscimenti individuali, ad essere premiate sono state anche le cinque società che hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo: primi classificati i romani dell’ASD Borgo Prati, che con ben 172 punti hanno avuto la meglio sui campani dell’APD Athlon Club e sull’ASD Sporting Club Villanova, di Guidonia Montecelio. Alle loro spalle, infine, gli atleti della J&D Nike Lotta Olimpica di Guidonia e quelli delle Fiamme Oro Sez. Giovanile Portuense.

Grande l’entusiasmo dei numerosi partecipanti e di tutti gli atleti, da quelli più grandi ai più giovani, tornati a casa con il sorriso per aver combattuto, dato il massimo e gioito in una bella giornata all’insegna dello sport e del ricordo.