Lotteria Italia, vinti 20mila euro tra Latina e Cisterna

Due biglietti vincenti di 20.000 euro sono stati vinti tra Latina e Cisterna. Dopo l’estrazione dei biglietti vincenti per l’edizione 2023-2024 della Lotteria Italia, due tagliandi fortunati festeggiano il montepremi. Per l’Epifania si è svolta la tradizionale estrazione finale dei biglietti alla puntata speciale della trasmissione ”Affari Tuoi” dal Teatro delle Vittorie, condotta da Amadeus. L’estrazione è stata effettuata in seduta pubblica sotto il controllo del “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita”

Per l’edizione di quest’anno della Lotteria Italia il Comitato ha deciso di attribuire 210 premi totali, contro i 195 della scorsa edizione, per un importo complessivo di 17 milioni e 420 mila euro. E’ stata una edizione deludente per il Lazio che, come non accadeva da anni infatti, non si è aggiudicata nessuno dei premi di prima categoria. Il Lazio è stata però la prima regione per numero di biglietti venduti alla Lotteria Italia 2023-2024: sono stati oltre 1,2 milioni i tagliandi staccati in questa edizione.

Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero. Il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire “a rischio e pericolo” del possessore) all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta oppure a qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. Si dovrà presentare la seguente documentazione: documento d’identità; codice fiscale; iban del conto sul quale accreditare la vincita, che viene pagata solitamente entro 45 giorni. I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del bollettino ufficiale. Sei mesi di tempo, non pochi. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 120 mila euro.