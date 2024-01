La dea bendata bussa alle porte di Latina dove un fortunato giocatore ha vinto 20mila euro centrando un 9 in un’estrazione frequente nella giornata di ieri. Più in generale il Lazio festeggia grazie al concorso del 10eLotto. Come riporta Agipronews, a Roma vinti 20mila euro in seguito a un “9” in un’estrazione frequente. Vinti 20mila euro anche ad Anzio. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,5 milioni di euro, per un totale di 127 milioni da inizio anno.