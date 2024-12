Sarà sicuramente un Natale più dolce, quello del fortunato vincitore di quasi 26.000 euro ad Aprilia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2024.

Il Lazio, nel weekend, è andato a segno, confermandosi come una delle regioni più fortunate d’Italia. Nel weekend, come riporta Agipronews, centrato un ambo da oltre 21mila euro a Roma e una vincita da 25.800 euro ad Aprilia, in provincia di Latina.