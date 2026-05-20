Luca Argentero al Teatro D’Annunzio di Latina con “È questa la vita che sognavo da bambino?”

Luca Argentero arriva al Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” di Latina con “È questa la vita che sognavo da bambino?”, lo spettacolo in programma domenica 24 maggio 2026 alle ore 21 nell’ambito della stagione teatrale 2025-2026 “Liberi di scegliere”.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Latina e da ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci.

Sul palco, Argentero accompagna il pubblico in un viaggio attraverso le vite di tre figure simboliche dello sport italiano: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre percorsi lontani tra loro, ma uniti dalla capacità di trasformare fatica, talento, cadute e ambizioni in racconti capaci di attraversare generazioni.

Lo spettacolo, scritto da Gianni Corsi, Edoardo Leo e Luca Argentero, porta la firma alla regia dello stesso Edoardo Leo, con le musiche di Davide Cavuti. La produzione è di Stefano Francioni Produzioni, con organizzazione a cura di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Al centro della scena ci sono uomini prima ancora che campioni. Argentero racconta Luisin Malabrocca, il ciclista passato alla storia come simbolo della “Maglia Nera”, capace nel dopoguerra di conquistare la simpatia popolare arrivando ultimo al Giro d’Italia. Una storia curiosa e profondamente italiana, fatta di ironia, sopravvivenza e inattesa popolarità.

C’è poi Walter Bonatti, alpinista leggendario, segnato dall’esperienza del K2 e da una vicenda umana complessa, che lo spinse a cercare nuove sfide, spesso in solitaria, fino a trasformare la montagna e il viaggio in strumenti di conoscenza interiore.

Infine, spazio ad Alberto Tomba, il campione che negli anni Ottanta e Novanta accese l’entusiasmo di un Paese intero. Con il suo stile diretto, la sua energia e il suo talento sulle piste, “Tomba la bomba” divenne molto più di uno sciatore: un personaggio popolare, capace di fermare l’Italia davanti alla televisione.

Tre vite diverse, tre modi differenti di diventare eroi. Non soltanto attraverso la vittoria, ma anche attraverso la fragilità, l’ostinazione, l’ironia e la capacità di restare fedeli a se stessi.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne e presso il botteghino del Teatro D’Annunzio, in viale Umberto I n. 43 a Latina.