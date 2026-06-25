Luca Mastracci tra i migliori pizzaioli del globo: la sua pizza è 37esima al mondo

Un altro traguardo, l’ennesimo per Luca Mastracci. Prima alla ribalta del Lazio, ora del mondo: il giovane pizzaiolo classe ’91, diviso tra “Luca! Pizza e fritti“, “Velo Pizzaioli Popolari” e “Tintarella“, scala la classifica globale e si posiziona, per The Best Pizza Award, al 37esimo posto nella la categoria The Best Chef Pizza.

Un riconoscimento immenso, festeggiato dallo stesso Mastracci sui propri canali social: “In questo periodo abbiamo affrontato un cambiamento importante, a partire dal nome sulle nostre insegne. Ma la nostra squadra, la nostra sostanza e i nostri valori non cambiano di un millimetro”.

“Siamo stati lontani da Priverno per due anni. Siamo tornati da pochi mesi con un unico obiettivo: ricostruire tutto, ma farlo al meglio. Abbiamo studiato nuove consistenze, rivoluzionato il menu e alzato l’asticella. Vogliamo offrire solo il massimo e portare il nostro paese fuori dagli schemi, dritti dove merita di stare”.

“Questa non è una fine, è una ripartenza – conclude. E i frutti del duro lavor iniziano a farsi sentire. Sono immensamente onorato di essere stato premiato da @thebestpizzawards The Best Chef Pizza al 37º posto nella classifica mondiale. Essere il trentasettesimo pizzaiolo al mondo è un orgoglio immenso, ma per me è soprattutto benzina sul fuoco. Siamo pronti a tornare ai vertici più assoluti, esattamente come anni fa. Il viaggio è appena ricominciato. Grazie a tutta la mia squadra e a voi che ci sostenete ogni giorno”.