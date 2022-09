Luce e gas alle stelle, l’incontro di sensibilizzazione di Codacons Latina

Prezzi di luce e gas alle stelle, famiglie, ma soprattuto imprese non riescono più a sostenere questi costi, giunti ormai ai picchi storici. Per questo il Codacons di Latina ha organizzato per il prossimo venerdì un incontro presso il Circolo Cittadino in Piazza del Popolo.

Il convegno si svolgerà alle ore 16.30, coordinato da Antonio FORMICONI, Presidente Provinciale CodaconsLatina, ed avrà lo scopo di illustrare dettagliatamente quali sono le problematiche insorte con l’attuazione delle disposizioni legislative che hanno disposto l’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e del gas e gli strumenti di difesa e di tutela degli utenti/consumatori.

Il CodaconsLatina è da sempre vicina alle problematiche nazionali e locali degli utenti e dei consumatori attraverso la loro formazione ed informazione e con strumenti di tutela giurisdizionale nelle sedi giudiziarie opportune.