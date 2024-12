Luci di Natale, i NAS pontini sequestrano 189 LED non sicuri

I Carabinieri del NAS di Latina, nell’ambito di una campagna di controlli per garantire la sicurezza dei consumatori in vista del Natale, hanno sequestrato 189 confezioni di prodotti elettrici a bassa tensione in esercizi commerciali di Latina e Priverno. Tra gli articoli ritirati dal mercato figurano faretti, proiettori LED e catene luminose, tutti privi delle obbligatorie indicazioni sul produttore o sull’importatore stabilito nell’Unione Europea e delle informazioni in lingua italiana.

Il valore complessivo della merce sequestrata è stimato intorno ai 3.000 euro, mentre le sanzioni amministrative elevate ammontano a 2.064 euro.

L’operazione mira a prevenire rischi per la salute e la sicurezza, assicurando il rispetto delle normative europee sui prodotti elettrici. “L’invito ai cittadini – sottolineano i NAS – è di verificare sempre la presenza delle certificazioni di conformità e delle istruzioni in italiano prima di acquistare articoli natalizi elettrici, per tutelare la sicurezza propria e delle proprie famiglie”.