Lungomare di Latina, 165mila euro per la manutenzione delle piste ciclabili

Il Comune di Latina ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la manutenzione della rete ciclabile del lungomare, con interventi sugli assi di collegamento via del Lido–Capoportiere e Capoportiere–Foce Verde.

“Per questo primo step d’intervento – afferma l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco – sono stati stanziati 165mila euro, necessari per ristabilire condizioni ottimali di sicurezza e funzionalità delle piste ciclabili presenti sul lungomare di Latina e, allo stesso tempo, promuovere la mobilità dolce e sostenibile, in coerenza con le strategie ambientali e urbane dell’amministrazione comunale. A causa delle condizioni di degrado riscontrate sulla pavimentazione, sulla segnaletica e sui dispositivi di delimitazione, dopo tantissimi anni dalla sua ultima mamutenzione infatti, risulta compromessa la fruibilità e la sicurezza del percorso ciclabile, sia per i residenti che per i numerosi turisti che frequentano la marina. Riteniamo che la ciclabile costiera rappresenti una risorsa strategica per il nostro territorio, non solo come infrastruttura di mobilità, ma anche come elemento di attrattività turistica e qualità urbana. L’obiettivo è infatti quello di garantire la sicurezza e l’efficienza della rete ciclabile esistente, mantenere le infrastrutture in condizioni ottimali, estendere e migliorare la rete ciclabile futura e promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, in seguito e con ulteriori risorse, si apporteranno le ulteriori migliorie. Ringrazio la dirigente Daniela Prandi per la pronta disponibilità e il supporto tecnico-operativo nell’avvio delle attività, e rinnovo l’impegno dell’assessorato a proseguire con determinazione il percorso di riqualificazione delle infrastrutture legate alla mobilità sostenibile”.