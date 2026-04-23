Lungomare Latina, al via il piano di riqualificazione per l’estate

Nella prima convocazione come presidente della Commissione Trasporti, Marina e Turismo la consigliera comunale della Lega Pina Cochi ha dato impulso, in accordo con l’assessore al ramo Gianluca Di Cocco e con gli uffici competenti, a un calendario di interventi che vanno ad accompagnare l’inizio della stagione estiva della Marina, affrontando in modo particolare tre temi.

Innanzitutto, la Commissione ha evidenziato i punti di forza e le criticità presenti sul lungomare, che va da Foce Verde a Rio Martino, “cercando di non far trovare impreparata l’amministrazione comunale rispetto alle esigenze degli operatori e alle aspettative dei fruitori della Marina. È mia intenzione con il nuovo incarico di Presidente della Commissione dare impulso a tutte le attività necessarie per garantire il regolare avvio della stagione balneare. Gli uffici competenti stanno procedendo con le verifiche tecniche, gli interventi di manutenzione necessari per garantire la regolare fruibilità delle spiagge” ha dichiarato Pina Cochi, che poi è entrata ad affrontare la fase operativa con gli interventi di riqualificazione e manutenzione della Marina di Latina. Nel corso della Commissione consiliare, l’assessore Gianluca Di Cocco ha illustrato il cronoprogramma delle opere che interesseranno il tratto di lungomare compreso tra Capoportiere e Foce Verde, nell’ambito di un più ampio piano di valorizzazione del litorale sostenuto anche da fondi regionali, per un investimento complessivo di circa 660 mila euro.

“Dopo una lunga fase di programmazione – dichiara l’assessore alla Marina Di Cocco – oggi possiamo finalmente annunciare l’avvio concreto degli interventi. Il lungomare di Latina torna ad essere centrale nelle politiche di sviluppo turistico e di decoro urbano”.

Nello specifico, gli interventi previsti riguardano la manutenzione e il ripristino delle passerelle di accesso al mare, l’installazione di bagni chimici e servizi essenziali, la realizzazione e sistemazione dei camminamenti, la manutenzione e implementazione della pista ciclabile, interventi di ripascimento morbido e tutela della costa, l’installazione di nuovi arredi urbani, sedute e sistemi di ombreggiamento e la programmazione di eventi estivi per la valorizzazione turistica del litorale. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità e all’inclusione, con percorsi migliorati e servizi pensati per garantire la piena fruibilità del lungomare anche alle persone con disabilità. “In particolare, lunedì 4 maggio verrà convocata una Commissione apposita per il progetto ‘Tutti a mare’, dove presenteremo nel dettaglio il progetto per attivare la spiaggia accessibile a persone affette da disabilità, grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale” ha sottolineato Pina Cochi.

Ma è l’intero piano che si inserisce in una strategia più ampia di rilancio della Marina, che punta a rafforzare la vocazione turistica della città attraverso interventi strutturali, sostenibilità ambientale e sviluppo della blue economy. Un passaggio fondamentale sarà rappresentato dalla presentazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), prevista in Consiglio Comunale il prossimo 7 maggio, atto strategico per la gestione e la pianificazione futura del litorale. “I lavori saranno visibili già tra maggio e i primi di giugno – prosegue Di Cocco – segnando un cambio di passo reale. Non solo pianificazione, ma interventi concreti che restituiscono dignità e attrattività al nostro litorale”.

Il terzo tema affrontato dalla Commissione è coinciso con l’ascolto da parte di singoli cittadini, che in prossimità di alcuni locali adibiti a discoteca hanno segnalato casi di inquinamento acustico e di sosta selvaggia, chiedendo maggiore sicurezza soprattutto nelle ore notturne: sollecitazioni e segnalazioni che la Commissione trasferirà alle autorità competenti.