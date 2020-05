Lutto al Latina, è morta Caterina Allemand: 26esima vittima del coronavirus

Il coronavirus ha portato via anche Caterina Allemand. E’ lutto a Latina per la morte della presidente della sezione pontina dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). Una donna nota nel capoluogo e sempre presenti all’ospedale Goretti, presidio Covid, dove è stata assistita, come tutti gli altri pazienti, fino alla fine. E’ la 26esima vittima del nuovo coronavirus a Latina.

Così la ricordano dall’associazione “Caterina ci ha lasciato. Il virus ha vinto anche la sua forza e la sua tenacia. Non la vedremo più su e giù per i corridoi dell’ospedale, pronta ad aiutare chiunque e a risolvere qualsiasi problema per facilitare le cure ai malati di Ematologia. Non la vedremo più, piena di entusiasmo, nelle piazze di Latina vendere le stelle e le uova di Pasqua dell’Ail per raccogliere fondi destinati a facilitare e migliorare l’assistenza e la ricerca nel reparto Ematologico del Santa Maria Goretti. Mancherà a noi volontari il suo motivarci e sostenerci in ogni situazione”.

Poco dopo è arrivato anche il cordoglio del sindaco Damiano Coletta: “Ci ha lasciato Caterina Allemand. Latina perde una persona stupenda e un punto di riferimento per il mondo del volontariato. Faccio le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la città”.