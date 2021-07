Lutto nel mondo del podismo, Latina piange Alessandro Di Marco

È scomparso questa mattina all’età di soli 54 anni il podista di Latina Alessandro Di Marco. La causa del decesso, un malore che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

Alessandro era un corridore della Fitness Montello, società dal quale ha cominciato la sua carriera e presso la quale si era riavvicinato negli ultimi tempi.

“Questa notizia ci ha lasciato un profondo senso di tristezza, siamo increduli per la sua prematura scomparsa – commenta Sergio Zonzin, presidente della Fitness Montello – Siamo vicini a sua moglie Stefania e alla sua famiglia. Non dimenticheremo mai ciò che Alessandro ha lasciato nei nostri cuori e nella nostra società a livello umano e sportivo. Alessandro sarà per sempre un esempio della parola amicizia, che negli anni si è dimostrata salda e sincera”.

Alessandro è ricordato da tutti come una persona schietta, umile e altruista. La sua perdita lascia un vuoto e sgomento tra coloro che lo conoscevano e che gli volevano bene.