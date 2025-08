Lutto per il calcio pontino, è scomparso Federico Caputi

Una domenica triste per il calcio pontino, che piange la scomparsa di Federico Caputi, spentosi all’età di 75 anni.

Nella sua ultra ventennale carriera calcistica, Caputi ha vestito importantissime maglie in giro per il “Bel Paese”, lasciando un importante segno a Taranto e Pescara, dove aveva conquistato a suon di giocate le due piazze, divenendo in poco tempo beniamino delle due tifoserie, non prima, però, di esordire a casa sua, a Latina, con cui ha giocato tra il 1969 e il 1970. Appesi gli scarpini al chiodo è divenuto allenatore soprattutto a livello giovanile, e si è in poco tempo affermato come uno dei migliori scopritori di talenti calcistici.

È stato responsabile del vivaio del Latina Calcio, società in cui ha militato da capitano anche il figlio Marco. Uomo gentile e cordiale, lontano dai riflettori. Parlava poco, ma ne sapeva tanto. Tantissimo. Ci lascia uno dei più grandi intenditori che il calcio pontino abbia mai avuto.