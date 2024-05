Maenza, dà in escandescenza nell’officina e aggredisce i carabinieri

Per futili motivi dà in escendescenza all’interno di un’autofficina di via Carpetana a Maenza aggredendo verbalmente il titolare. Quest’ultimo, spaventato e nel tentativo di calmare l’uomo, chiede aiuto ai carabinieri che una volta sul posto vengono aggrediti a calci e pugni.

Il 40enne alla richiesta dei documenti ha prima colpito con dei pugni al viso il capo equipaggio e poi per divincolarsi ha spintonato violentemente l’altro carabiniere facendolo finire contro un muro di pietra.

Poco dopo e con molta fatica, l’uomo è stato bloccato e portato in caserma. Dopo una perquisizione personale, il 40enne è stato trovato in possesso di un cacciavite di 22cm e di un martelletto frangivento. I militari lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I due carabinieri aggrediti sono stati poi accompagnati in ospedale per le cure mediche del caso.