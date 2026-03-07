Maenza, edilizia abusiva in un uliveto: denunciato il proprietario

Aveva realizzato alcune opere edilizie all’interno di un uliveto senza le necessarie autorizzazioni. Per questo il proprietario dell’area è stato denunciato dai carabinieri forestali al termine di un controllo sul territorio nel comune di Maenza.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in località Sant’Eleuterio, dove i militari del Nucleo Forestale di Priverno hanno accertato la realizzazione di diversi interventi in assenza di titoli abilitativi. Nell’area, secondo quanto ricostruito, era stato realizzato un piazzale di circa 200 metri quadrati coperto con materiale lapideo.

Sul piazzale erano stati inoltre costruiti due basamenti in cemento per una superficie complessiva di circa nove metri quadrati. Su uno di questi era stata installata una piccola rimessa per attrezzi di circa tre metri quadrati.

Nel terreno era stato posizionato anche un container prefabbricato di circa 17 metri quadrati, utilizzato come spazio con servizi igienici e cucina e collegato stabilmente alle utenze idriche ed elettriche.

Al termine degli accertamenti il proprietario, indicato come committente dei lavori, è stato denunciato a piede libero per la realizzazione di opere edilizie senza le necessarie autorizzazioni.

In caso di condanna, per il presunto responsabile è prevista una pena che può arrivare fino a due anni di arresto e un’ammenda compresa tra circa 15mila e oltre 51mila euro, come previsto dal Testo unico dell’edilizia.