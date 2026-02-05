Maenza, lancia una sedia contro un carabiniere: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Maenza hanno arrestato un 23enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina.

Il provvedimento è scaturito da una richiesta di aggravamento avanzata dai militari in relazione a un episodio avvenuto lo scorso 18 settembre, quando il giovane, raggiunto nella propria abitazione per la notifica di un atto, avrebbe dato in escandescenze lanciando una sedia contro un carabiniere. Il militare è rimasto ferito a causa delle schegge dopo l’impatto dell’oggetto a terra.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.