Maenza, pascolo abusivo nel bosco bruciato: multato il proprietario

Nonostante i divieti imposti dalla legge per proteggere il patrimonio boschivo, il “pascolo selvaggio” continua a colpire le aree già ferite dagli incendi. I militari del nucleo carabinieri forestale di Priverno, durante un servizio di controllo ambientale, hanno individuato e sanzionato il proprietario di sei bovini nel territorio di Maenza.

L’operazione è scattata nei giorni scorsi tra le località Le Rose, San Martino e Casetta Vicario. Qui i forestali hanno sorpreso sei bovini che pascolavano senza alcun custode in un’area boscata di proprietà comunale. Incrociando i dati visivi con gli accertamenti d’ufficio, è emerso che quel terreno era stato devastato dalle fiamme nel corso del 2025.

La normativa vigente è molto rigorosa su questo punto: per permettere la rigenerazione naturale del sottobosco e la ricostituzione ecologica dell’area dopo il passaggio del fuoco, vige il divieto assoluto di pascolo per i 10 anni successivi all’incendio. La presenza degli animali infatti, calpesta i nuovi germogli e impedisce al bosco di rinascere.

Grazie alle verifiche effettuate nelle banche dati veterinarie, i carabinieri sono risaliti all’identità del proprietario del bestiame. Al termine degli accertamenti, è scattata una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di pascolo in area percorsa da incendio.