Maenza plastic free, contro l’abbandono di lanterne e palloncini

Con l’ordinanza numero 55 del 9 novembre 2023, il Comune di Maenza ha proibito il lancio di palloncini e lanterne.

Svolta green per tutta Maenza quella portata avanti dai referenti della società Plastic Free Gianfranco Iagnocco ed Eleonora Rossi.

La città di Sperlonga fino a poco fa era la prima ed unica nel territorio pontino ad aver varato questa ordinanza, ora il turno di Maenza con la firma apposta in calce al documento dal sindaco Claudio Sperduti.

In una nota la soddisfazione dei due referenti del progetto Plastic Free:

“Siamo entrambi molto entusiasti per questo ulteriore passo fatto qui a Maenza, grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale e soprattutto del sindaco Claudio Sperduti siamo riusciti anche noi ad avere un’ordinanza che vieta il lancio di palloncini e lanterne.

Non è assolutamente nostro interesse andare a colpire chi ne fa frequentemente uso per festeggiare nascite, unioni o per ricordare i propri cari, – continuano i due – la nostra è solo una richiesta di presa di coscienza da parte dei cittadini che le cose dannose (per l’ambiente e anche per noi) sono anche queste, il semplice lancio in aria di un palloncino potrebbe costare caro ai nostri amici animali e indirettamente anche a noi che mangiamo animali che hanno ingerito microplastiche.”

Un’ordinanza che quindi mira a salvaguardare l’ambiente e i propri abitanti a tutto tondo.

“Lavoriamo ogni giorno – continuano – per cambiare rotta in un mondo sempre più PlasticFree e spero che questo sia di stimolo a tutti i paesi vicini e lontani, nella nostra provincia siamo il secondo comune dopo Sperlonga ad aver varato tale ordinanza e ci aspettiamo che tanto altre amministrazioni e sindaci facciano altrettanto.”

ordinanza_n_17