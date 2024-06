Maenza, scontro tra auto e bicicletta: un 65enne in codice rosso

A Maenza scontro tra auto e bici. Al volante un ragazzo di 31 anni, cittadino romeno, residente a Maenza mentre l’uomo sulla bicicletta, di 65 anni, di Terracina.

Per cause in corso di accertamento l’autovettura, procedendo nella direzione di marcia del ciclista, a seguito dell’impatto del proprio specchietto retrovisore esterno destro con la bicicletta, ha fatto rovinare al suolo il 65enne che è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Latina dal personale del 118 intervenuto, ma non è in pericolo di vita.