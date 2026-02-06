Maenza, terrore in famiglia: 23enne arrestato dai carabinieri

Chiedeva continuamente soldi per alcol e droga, trasformando la vita dei suoi familiari in un incubo. I carabinieri di Maenza hanno arrestato un 23enne del posto, ora in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un’anziana coppia di conviventi, stanchi di subire violenze e tentativi di estorsione tra le mura domestiche. Il giovane non era nuovo a simili episodi: a settembre era già stato ammonito dal Questore e risulta già a processo per aver maltrattato, in passato, la nonna paterna.

L’operazione rientra nel protocollo “Codice Rosso”, con la Procura di Latina e l’Arma impegnate in prima linea contro le violenze domestiche.