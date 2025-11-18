Maenza, truffa del finto carabiniere: denunciati in tre

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maenza hanno deferito in stato di libertà tre cittadini italiani, residenti in Campania, ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso ai danni di una persona anziana. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata nel maggio scorso da una 72enne di Maenza, vittima di un raggiro particolarmente crudele.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre indagati avrebbero contattato la donna tramite il telefono fisso, fingendosi militari dell’Arma dei Carabinieri. Sfruttando un pretesto legato al nipote, che sarebbe stato fermo in caserma, i malviventi sono riusciti a convincere l’anziana a consegnare denaro contante e gioielli: 1.700 euro e diversi monili in oro.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Latina, hanno permesso di identificare i tre presunti autori della truffa. Una specifica attività di analisi e incrocio dei dati raccolti durante le indagini si è rivelata fondamentale per giungere alla denuncia dei responsabili.

I tre sono ora indagati a piede libero e dovranno rispondere davanti all’autorità giudiziaria del reato loro contestato.