Il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha nominato la Commissione d’indagine per approfondire l’attività svolta dal Comune di Aprilia e l’eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata nei confronti dell’ente.

La Commissione sarà coordinata da un gruppo di supporto e servirà per capire se esistono i presupposti per sciogliere il Consiglio per infiltrazioni mafiose.