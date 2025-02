Mafia tra Aprilia e Latina, smantellato un sodalizio: otto arresti

Otto arresti di mafia nella provincia pontina, eseguiti a partire dall’alba. L’operazione è scattata nei confronti di un sodalizio attivo tra Aprilia e Latina. In campo uomini del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, del Centro Operativo DIA di Roma e della Questura di Latina. La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha emesso otto misure cautelari, di cui sei in in carcere e due agli arresti domiciliari, disponendo anche il sequestro di 2 società operative nel settore della distribuzione alimentare e dei materiali plastici. Il fenomeno mafioso si conferma radicato nel territorio.