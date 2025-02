Maga Circe, la maratona all’ottavo posto nel ranking nazionale

La Maratona Maga Circe ha registrato la presenza di 2500 partecipanti, assegnando i prestigiosi titoli di Campioni Italiani Individuali Assoluti e Master di maratona.

A gran sorpresa, la gara di San Felice Circeo e Sabaudia è slittata dal tredicesimo, all’ottavo posto nel ranking nazionale delle maratona italiane. Nuova classifica stilata da Marathon World, grazie ai tempi all’arrivo, che hanno stracciato i precedenti record della competizione. Ottava, solo dietro a grandi colossi come Run Rome The Marathon, Milano Marathon, Firenze Marathon, Venicemarathon, Padova Marathon, Torino City Marathon e Maratona di Pisa. Tale ranking, tiene conto dei tempi ottenuti dai corridori durante le varie competizioni ed è per questo che offre una panoramica delle migliori prestazioni nel panorama podistico nazionale e le maratone italiane più prestigiose, sono spesso quelle che attirano i migliori atleti,contribuendo in modo significativo all’andamento di tale ranking.

“Abbiamo realizzato a gara conclusa – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera e Consigliere Regionale Fidal Lazio – che grazie alle performance di altissimo livello degli atleti in gara, la Maratona Maga Circe è balzata dal tredicesimo, all’ottavo posto nel ranking delle maratone d’Italia.

Il primo atleta al traguardo, il keniano Nathan Kioko Mutuku, ha impiegato 2:14:45. Un tempo di altissimo livello che ha impreziosito la gara e che è oltretutto inferiore al primo arrivato del 2024 (Jean Baptiste Simukeka che chiuse in 2:22:06). Il neo eletto campione italiano Lhoussaine Oukhrid invece, con l’ottimo tempo di 02:16:58 ha abbassato ulteriormente il tempo del campione italiano uscente Giacomo Esposito (2:22:24) sempre assegnato nella nostra competizione. Anche i tempi femminili sono stati eccellenti, con seconda e terza classificata al loro esordio in maratona e con la neo campionessa italiana Elisabetta Iavarone, che chiudendo in 02:43:28, ha abbassato il tempo dello scorso anno rispetto alla campionessa uscente (Alessia Tuccitto 2:45:53). Tutto questo – spiega Fioriello – va sopra ogni aspettativa prefissata all’inizio di questa avventura ed è motivo di tanto orgoglio e di tanta gratitudine verso chi ci ha scelto. In questi anni abbiamo puntato ad una crescita continua che esportasse non solo la gara stessa, ma anche mito, cultura e territorio. La Maratona Maga Circe, seppur giovane con cinque edizioni, si è saputa ritagliare il suo spazio in Italia ed ha varcato ogni confine inglobando 21 differenti Paesi in questa edizione. Un grande risultato che testimonia l’impegno e la dedizione di tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questo evento e che è un chiaro segnale della qualità della manifestazione e della passione che gli atleti mettono nella competizione. Questo riconoscimento non solo valorizza il nostro territorio, ma offre anche una spinta a migliorarci sempre di più. Siamo determinati a continuare su questa strada, creando un evento sempre più prestigioso e capace di attrarre partecipanti da ogni parte d’Italia e del mondo. Già siamo a lavoro per la 6° edizione del 01 febbraio 2026″.

TRICOLORE

Il tracciato di Sabaudia e San Felice Circeo sorride a Lhoussaine Oukhrid in forza alla At Running che diventa campione italiano individuale assoluto e si attesta anche campione master della categoria SM40 con un tempo di 02:16:58. Lo seguono Nadir Cavagna Fiamme Azzurre 2h18:29 e Nicola Bonzi Atl. Valle Brembana 2h19:55 che conquistano il secondo e terzo posto valevole per il campionato italiano.

Tra le donne è Elisabetta Iavarone del Lieto Colle a conquistare sia il titolo italiano individuale assoluto di maratona, che la Maratona Maga Circe chiudendo in 02:43:28. La seguono Sara Carnicelli Imperiali Atletica con 2h43:46 in seconda posizione e Federica Cernigliaro Pol. Atl. Bagheria con in tempo di 2h44:51 terza assoluta.

CAMPIONI MASTER

Per gli uomini vince il titolo italiano della categoria SM35 Antonino Lollo 2h25:30 del G. Alpinistico Vertovese. Dario Ciardelli Vegan Power Team vince il tricolore della categoria SM45 in 2h43:29. Passiamo alla SM50 dove troviamo vincitore del campionato italiano master Davide Seri della Dynamyk Fitness con 2h39:18. Nella Categoria SM55 è Mauro Gagliardini della Runners Bergamo ad aggiudicarsi il tricolore in 2h44:06. Si va agli SM60 con Gianni Mattacola Pol. Sportiva Antonio Fava a laurearsi campione d’Italia con 2h47:24, mentre Rinaldo Sabatini del G.S. Dilettantistico Run…Dagi è campione italiano tra gli SM65 con 3h02:48. Luciano Balzani della Daunia Running è campione italiano della SM70 con 3h20:25, Mario Venturino della Pol. Sportiva Antonio Fava è campione italiano SM75 in 3h30:39 e chiudiamo con Francesco Diana della Amatori Vesuvio campione italiano della SM80 in 4h10:02.

Tra le donne, le vittorie sono andate ad Arianna Lutteri della Team Km Sport SF35 campionessa italiana con il tempo di 3h01:06; per la SF40 in 3h07:01 è Francesca Rimonda dell’Atletica Pinerolo campionessa italiana. Ed ancora Giorgia Cilla della Porto San Giorgio Runners ha ottenuto il tricolore tra le SF45 correndo in 3h09:58. Tra le SF50 è campionessa italiana Federica Moroni dell’Atl. Rimini Nord Santarcangelo prima tra le SF50 con 2h54:48. Per la categoria SF55, incoronata campionessa italiana Ivana Di Martino della Canottieri Milano con 3h03:24. Sonia Pascali della Tre Casali conquista il tricolore in 3h17:36 tra le SF60. Rita Gabellini Atletica 85 Faenza tra le SF65 è campionessa in 3h31:35. Mentre Franca Ferretti della Pisa Road Runners Club è la campionessa tra le SF70 in 4h05:31 e Venere Sarra della Runners Pescara campionessa della SF75 in 4h44:14.

PODIO MARATONA

Primo al traguardo è stato il keniano Nathan Kioko Mutuku ed ha impiegato un tempo di 2h14:45 valevole per la vittoria della 42.195 km della Maratona Maga Circe. Dietro di lui Martin Cheruiyot 02:16:00 e terzo Lhoussaine Oukhrid. Al femminile il podio coincide con quello del campionato essendo le prime donne al traguardo tutte di nazionalità italiana.