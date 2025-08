Maggioranza in crisi a Latina, FdI dopo il vertice regionale: “Confronto proficuo”

“E’ stato un incontro proficuo con un clima di confronto costruttivo e di leale collaborazione, utile a ribadire pieno sostegno al sindaco Celentano”. Con queste parole diffuse in una nota stampa, il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Latina, Dino Iavarone, ha commentato il vertice andato in scena tra i coordinatori regionale della coalizione di centrodestra al margine delle evidenti spaccature che nei giorni scorsi avevano interessato la maggioranza del Comune di Latina.

“Tutti i principali aspetti – si legge nella nota – dell’azione amministrativa sono stati affrontati in maniera proficua, con spirito unitario e volontà di trovare soluzioni condivise. Si è trattato di un confronto interlocutorio, destinato a proseguire con ulteriori momenti di verifica e dialogo tra le forze della coalizione. Un sentito ringraziamento va all’onorevole Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, per il lavoro puntuale e prezioso di mediazione e ascolto.

È naturale che all’interno di una coalizione esistano sensibilità diverse, ma ciò che conta è la capacità di fare sintesi, trovare la linea comune e agire in modo coeso. La maggioranza ha una sola linea, chiara e non negoziabile. Su tutti i dossier principali è emersa una piena condivisione. In particolare, sul tema ABC, la posizione è quella più volte espressa con chiarezza dal sindaco Celentano: tutela dei posti di lavoro e una città più pulita. Questo è l’obiettivo da perseguire, senza esitazioni.

Non ci interessa alimentare polemiche sterili o divisioni che non trovano riscontro nella realtà e che i cittadini non comprendono. Il nostro compito è amministrare con responsabilità e serietà, nell’interesse esclusivo della comunità, e contrastare con determinazione il centrosinistra e le sue politiche fallimentari, che hanno lasciato solo macerie. Continuiamo a lavorare con spirito di squadra e con la consapevolezza che l’unità è la nostra forza. Un’unità che non può essere disgiunta dal senso di responsabilità che ogni forza del centrodestra, così come ogni singolo esponente, deve avere in ogni momento, soprattutto nella diversità di opinioni.

È proprio nei momenti di confronto che si misura la maturità di una classe politica. E su questo Fratelli d’Italia è pronto, come sempre in questi anni, a fare la sua parte, consapevole dell’importanza del mandato ricevuto – così come gli altri partiti della coalizione – dal voto popolare che ci ha chiamato a governare la città. Un voto che chiede soluzioni ai problemi, non nuovi problemi” – conclude la nota.