Magia e inclusione a Sezze: venerdì la festa del Centro Tamantini

Un pomeriggio all’insegna della magia, dell’inclusione e della condivisione per celebrare la conclusione dell’anno socio-educativo 2025/2026.
L’appuntamento è per venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 18:00, presso i locali del Centro Sociale Calabresi di Sezze, dove i ragazzi del Centro Diurno “Tamantini” saranno i protagonisti di uno speciale spettacolo di magia.
L’evento, ormai un tradizionale momento di festa, quest’anno punta a superare i confini della struttura per aprirsi all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di stringere in un unico grande abbraccio i ragazzi, le loro famiglie, gli operatori e tutti i cittadini che negli anni hanno sostenuto questo prezioso percorso.
Dietro la macchina organizzativa c’è un forte lavoro di squadra che vede uniti:
-L’Associazione dei familiari dei ragazzi del “Tamantini”
– La Pro Loco Città di Sezze
– Gli operatori del servizio diurno.
L’obiettivo comune è rafforzare il legame profondo con la comunità setina, da sempre valore cardine dell’attività educativa e sociale del centro.
Gli organizzatori del Centro “Tamantini” hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento non solo alla cittadinanza, ma anche alle diverse attività commerciali locali che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, dimostrando ancora una volta la grande sensibilità del tessuto economico di Sezze verso le realtà sociali del territorio.
L’invito è dunque esteso a tutti: un’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio di allegria e, allo stesso tempo, sostenere una realtà che da anni rappresenta un pilastro fondamentale per l’inclusione sociale a Sezze.