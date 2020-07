Malore in centro, morto il dirigente del Comune di Latina Giuseppe Manzi

E’ Giuseppe Manzi, dirigente del settore Programmazione e Bilancio del Comune di Latina, l’uomo morto questa mattina a causa di un malore mentre andava in ufficio.

Cinquantuno anni, si è accasciato in via IV Novembre, all’incrocio con viale Italia. Erano da poco passate le 9. In molti sono accorsi e hanno tentato di farlo riprendere. Sono poi arrivati gli operatori sanitari del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia.

La città, il giorno dei funerali di Chiara Battisti, dice addio anche al dirigente Manzi, strappato alla vita troppo presto.