Maltempo a Formia, 20 gli sfollati: sorgenti torbide in tutto il Sud pontino

Non possono rientrare nel palazzo via Gramsci a Formia le 10 famiglie che sabato sera, per motivi di sicurezza, sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni. A confermarlo sono stati sia i Vigili del Fuoco e sia l’ordinanza del sindaco Gianluca Taddeo.

Sono iniziati i lavori di bonifica del quartiere dove è stata trovata un importante voragine che mette a rischio l’incolumità dei residenti. Nel frattempo torna anche il problema della torbidità delle sorgenti che alimentano la città.

Ma il problema acqua torbida non riguarda solo il comune di Formia, infatti dopo il violento maltempo di due sere fa, il problema è stato riscontrato in quasi tutto il territorio del Sud pontino. A riferirlo è anche Acqualatina che, per tamponare il problema, ha messo a disposizione delle varie autobotti nei comuni interessati.

A Formia sono disponibili autobotti in Piazza Antonio Ricca, Piazzale Case Popolari, via Frassini, Piazza Sant’Andrea, parcheggio antistante scuole elementari (Gianola), Piazzale Largo Paone, Piazza S.Erasmo, via Spaventola (mercato nuovo), via Palazzo (incrocio Via San Pietro-Piazzale retro Coni), Piazza Mattei.

A Minturno in Piazza Roma (antistante palazzo comunale), Piazza Fratelli Pimpinella, presso centro anziani (zona Tufo), Piazza Rotelli, Piazza S. Biagio, di fronte alla chiesa Immacolata. A Spigno Saturnia, sul retro della sede del Comune, davanti al ristorante Fornacella, in Piazza Municipio. Nel comune di Gaeta in via Calegna, antistante scuola dell’Infanzia, via Ville delle Sirene, incrocio Corso Italia-via Bologna, via Monte Tortona – incrocio Via Cervino, Piazza Traniello, via Firenze nei pressi Hotel ‘Mirasole’, parcheggio vecchia stazione. A Castelforte presso il parcheggio della vecchia stazione, Suio paese antistante sede Protezione Civile, via Capanna nei pressi di ponte Rio Grande, presso la piazza adiacente il Comune. Infine, nel comune di Santi Cosma e Damiano presso la Banca del Garigliano, via Veneto antistante la chiesa dei S.S. Cosma e Damiano, presso il parco giochi di Cerri Aprano.