Torna l’allarme maltempo nel Lazio ed in provincia di Latina, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha emesso un bollettino con allerta gialla in vigore dalla prima mattinata di domani e valido per le 18-24 ore successive.

Sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori nord-occidentali.