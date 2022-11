Maltempo Formia, allagate le case

Ancora una conta dei danni pesante nel sud pontino, in particolare nella città di Formia, dove si è abbattuta una bomba d’acqua nella giornata di ieri, sabato 19 novembre.

Cortili e strade allagate in diverse zone della città, canali esondati per l’abbondante pioggia caduta in poco tempo, allagati anche alcuni stabili, mentre fiumi di acqua e fango hanno colpito alcune zone della periferia, come già accaduto nel nubifragio del 29 settembre scorso.

Le richieste di soccorso arrivate ai dei vigili del fuoco, sono state una ventina riconducibili a problemi di deflusso dell’acqua.

L’attenzione dei soccorsi, si é concentrata in via Gramsci, dove la grande quantità di acqua, ha invaso il piano seminterrato di un condominio causando il cedimento di una parete divisoria tra due box.

I vigili del fuoco hanno inoltre rilevato la presenza di una voragine nel pavimento di un appartamento al piano seminterrato, causato appunto dal passaggio delle acque sotterranee.