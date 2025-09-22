Maltempo in arrivo, il sindaco Celentano istituisce il COC a Latina

Come accaduto il 9 settembre scorso, la nuova allerta meteo di tipo arancione che è stata diramata oggi dal Centro Funzionale Regionale ha indotto il sindaco Matilde Celentano a predisporre il COC per le emergenze.

Si tratta di un Centro Operativo, struttura che il Comune attiva per dirigere e coordinare i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione in caso di emergenza sul proprio territorio.

È presieduto dal Sindaco, che si avvale di "funzioni di supporto" (personale e risorse specifiche) per gestire la situazione e coordinare gli enti e le figure professionali coinvolte.