Maltempo in arrivo, temporali e raffiche attesi anche a Latina

Un peggioramento delle condizioni meteo è atteso sul Lazio a partire dal primo mattino di domani. Secondo le previsioni, temporali interesseranno in particolare i settori costieri della regione, con fenomeni che potrebbero coinvolgere anche la provincia di Latina.

I rovesci potrebbero risultare localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento, attività elettrica e possibili grandinate. Proprio le aree vicine al litorale pontino, compreso il territorio di Latina e dei comuni costieri, risultano tra quelle maggiormente esposte alla perturbazione.

L’ondata di maltempo potrebbe manifestarsi con precipitazioni improvvise e concentrate, tipiche dei temporali primaverili, con possibili disagi soprattutto alla circolazione nelle ore di maggiore intensità dei fenomeni.

Si tratta di un cambiamento repentino dopo le giornate più stabili registrate nelle ultime ore, con un peggioramento che interesserà gran parte del Lazio e che potrebbe protrarsi per diverse ore nel corso della giornata.

Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto negli spostamenti, in considerazione della possibilità di raffiche di vento intense e rovesci temporaleschi improvvisi.