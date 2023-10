Maltempo, nuvole e pioggia in arrivo dalla prossima settimana

Autunno alle porte, seppure con quasi un mese di ritardo. Ultimi giorni di caldo e bel tempo. Dalla prossima settimana si prevede un’intensa ondata di maltempo e temperature di 5-7°C sotto la media nel Lazio. Il quadro è chiaro. Ancora bel tempo per il fine settimana, perché come dicono i metereologi, l’anticiclone africano continuerà a garantire un’atmosfera stabile con un cielo sereno, retaggio della bella stagione, pronto ad essere coperto dalle nuvole in coincidenza del cosiddetto vortice ciclonico. Previsti persino nubifragi, con temperature che subiranno un brusco crollo, tanto che dalla prossima settimana si scenderà addirittura sotto la media di 5-7°C. Per cui è il caso di affrettarsi a godersi ancora qualche momento in spiaggia in infradito, contando su giornate con sole e la percezione di caldo, anche se il cielo dovesse farsi poco nuvoloso. Poi la natura farà il suo corso e bisognerà vestirsi un pochino più coperti.