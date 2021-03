Maltempo, pioggia e allagamenti in provincia

LATINA – Maltempo e disagi in tutta la provincia, città in tilt tra allagamenti e strade chiuse. “Acqua alta” nei canali. Molti i canali a rischio esondazione. A Latina strada della Rosa, Via dei Cappuccini e Strada Piccarello sono rimaste chiuse per diverse ore in direzione della Pontina. Allagate le campagne, dove l’acqua dei canali ha raggiunto il livello delle strade.

Diverse le chiamate alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco per la richiesta di interventi presso le abitazioni private, per scantinati e garage inondati.

Tanti danni evidenziati, in una giornata molto lunga per la macchina dei soccorsi, dai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale alle associazioni di Protezione civile comunale.

Torna d’attualità il problema della manutenzione dei canali.

Per infiltrazioni d’acqua piovana, chiuso per due giorni (oggi e domani) il plesso scolastico di via Bachelet dell’I.C. Castelnuovo a Latina. Problemi anche all’XII Istituto Comprensivo, la scuola elementare di Borgo Faiti. Le zone più colpite sono state Borgo San Michele, il quartiere Piccarello, alcuni tratti della SS Pontina 148 e la Chiesuola. Criticità nella zona di Terracina e comuni limitrofi.

Bollettino

La situazione dovrebbe migliorare nella giornata di domani, secondo il bollettino diramato dalla Regione Lazio nella tarda mattinata: “ll Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di oggi, martedì 9 marzo 2021, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idraulica su Appennino di Rieti e Bacini Costieri Sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.