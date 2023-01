Maltempo, si ripresenta il problema dell’acqua torbida nel Sud pontino

Il maltempo che ha colpito il Sud pontino nei giorni scorsi ha ripresentato, come già accaduto in passato, il problema della torbidità delle acque potabili.

Acqualatina ha infatti trasmesso i valori di torbidità riscontrati nei rilievi presso le sorgenti di Mazzoccolo e Capodacqua, valori risultati superiori ai limiti tollerati, fissati in 2,0 Ntu. Per questo, la società del capoluogo che gestisce il flusso idrico, ne sconsiglia l’utilizzo a scopo potabile e alimentare. Inoltre nei territori nevralgici dei comuni colpiti sono state posizionate della autobotti per garantire un approvvigionamento idrico alla cittadinanza.

Ecco la lista :