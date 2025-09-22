Maltempo su tutto il Lazio. Domani allerta meteo arancione

Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 Settembre, e per le successive 24-36 ore.

Il bollettino, nello specifico, prevede allerta gialla per la giornata di lunedì e allerta arancione in quasi tutto il territorio del Lazio nella giornata di martedì 23 settembre.

Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Secondo le previsioni, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.