Maltempo, torna l’allerta gialla in provincia per le prossime 12 ore

Torna l’allarme per il maltempo in provincia di Latina, la Protezione Civile ha diramato in queste ore un bollettino di allerta gialla. Per le prossime 12 ore sono previste piogge e fenomeni temporaleschi su buona parte della provincia ma particolare attenzione è concentrata sulle zone del Sud Pontino come Formia e Itri già colpite e messe in ginocchio dalle forti piogge delle settimane scorse.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.