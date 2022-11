Maltempo, Tripodi: “Stato di calamità naturale per litorale Roma-Latina”

In merito al maltempo che si è abbattuto sul lazio, in particolare sulle coste, il capogruppo regionale della Lega, il pontino Angelo Tripodi, chiede alla Regione di aprite lo stato di calamità naturale.

Questa la nota dell’ufficio stampa: ”Subito stato calamità e emergenza per litorale Roma-Latina.

‘Il litorale laziale è ko: dalla Capitale alle province di Roma e Latina. Importanti danni agli stabilimenti e ai canali. Cedimenti preoccupanti, che si aggiungono alla costa di Sabaudia.

La giunta Zingaretti attivi l’iter per dichiarare lo stato di calamità e per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Protezione civile, oltre ad effettuare una ricognizione dei danni provocati dagli eventi meteorologici e delle spese per il ripristino della normalità”.