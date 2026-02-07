Maltrattamenti ai danni dei genitori anziani, arrestata una 38enne

Una donna di 38 anni è stata arrestata dai carabinieri di Borgo Grappa, a seguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica. La donna è accusata di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori anziani con cui conviveva. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe messo in atto comportamenti reiterati, vessatori e violenti, spesso aggravati dall’abituale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Maltrattamenti che si sarebbero verificati non solo ai danni dei genitori, ma anche in presenza dei figli minorenni della donna e, in alcuni casi, coinvolgendoli direttamente. I gravi indizi di colpevolezza, raccolti e documentati dai carabinieri, sono stati sottoposti alla Procura della Repubblica di Latina che, condividendo il quadro accusatorio, ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare detentiva. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, la 38enne è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Rebibbia, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.