Maltrattamenti all’asilo, la maestra chiede l’abbreviato: udienza rinviata a settembre

Ha chiesto di essere processata con rito abbreviato, che prevede la riduzione di un’eventuale condanna, la maestra della scuola dell’infanzia di via degli Aurunci accusata di maltrattamenti su 8 bambini della sua classe.

La donna, difesa dall’avvocato Leone Zeppieri, sta affrontando il procedimento penale, davanti al giudice del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, dopo che nel 2019 alcuni genitori avevano notato atteggiamenti sospetti nei figli e avevano sporto denuncia. Nell’aula erano state installate di nascosto le telecamere e gli inquirenti si sono convinti che l’educatrice abbia tenuto comportamenti non consoni al suo ruolo.

I bambini in particolare avevano mostrato all’improvviso problemi ad addormentarsi, e al primo rimprovero si coprivano il viso con le manine. Soltanto alcuni degli alunni sarebbero stati in qualche modo presi di mira, ma gli altri, sempre secondo gli investigatori – le indagini erano state portate avanti dai carabinieri – avrebbero vissuto in classe in un clima di tensione.

Ieri davanti al tribunale di piazza Bruno Buozzi c’erano anche i genitori degli alunni, che sono assistiti dagli avvocati Francesca Roccato e Cinzia Passero, ma non sono potuti entrare per le limitazioni dovute all’emergenza coronavirus. L’udienza è stata comunque rinviata al prossimo 8 settembre anche per consentire alle parti civili di assistere.