Maltrattamenti e atti persecutori, 66enne trasferito in carcere

Un uomo di 66 anni, residente a Terracina e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali.

I militari hanno dato seguito al decreto di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale ripristino della misura. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari dalla fine dello scorso mese di maggio, dopo alcune violazioni del divieto di avvicinamento alla persona offesa, documentate dagli stessi Carabinieri di San Felice Circeo. Quelle condotte avevano già portato a un aggravamento della misura cautelare nell’ambito del procedimento per atti persecutori.

Il nuovo provvedimento riguarda un cumulo di pene relative a episodi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori commessi tra il 2021 e il 2022 nel territorio della provincia di Latina. Il 66enne dovrà scontare una pena residua pari a 2 anni, 2 mesi e 12 giorni di reclusione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Latina, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.