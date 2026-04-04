Maltrattamenti in famiglia, 48enne di Latina in carcere

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Latina con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal gip del Tribunale di Latina su richiesta della Procura, al termine di un’indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile, partita dalla denuncia della vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe messo in atto nel tempo una serie di comportamenti violenti e vessatori nei confronti della convivente: aggressioni fisiche, minacce, insulti e richieste di denaro, creando nella donna un clima costante di paura.

Gli episodi, in alcuni casi avvenuti anche in presenza di minori, avrebbero reso necessario più volte l’intervento delle forze dell’ordine.

Alla luce della gravità dei fatti e del rischio di reiterazione delle condotte, l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare più severa. L’uomo è stato rintracciato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.