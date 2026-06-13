Maltrattamenti in famiglia, condanna definitiva per un romeno a Cisterna

Si sono aperte le porte del carcere per un cittadino di nazionalità romena, arrestato dai poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Cisterna di Latina. L’uomo deve scontare una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio nel 2022, quando la moglie dell’uomo ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare una lunga e dolorosa serie di violenze subite nel corso degli anni. Le indagini hanno fatto emergere un pesante quadro di condotte vessatorie, caratterizzato da continue aggressioni fisiche e verbali, minacce e comportamenti intimidatori. Violenze che l’uomo metteva in atto nei confronti della coniuge in modo reiterato, spesso agendo in uno stato di forte alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

I dettagli emersi nel corso del procedimento hanno portato all’accertamento della piena responsabilità dell’uomo e alla successiva condanna, diventata ora irrevocabile. Ricevuto il provvedimento restrittivo, gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato locale si sono messi sulle tracce del condannato, rintracciandolo nel territorio di Cisterna. Dopo le formalità di rito negli uffici di Polizia, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, dove sconterà la pena inflitta.