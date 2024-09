Maltrattamenti in famiglia, finisce in carcere un 45enne di Formia

Un 45enne di Formia, con vari precedenti penali e già ai domiciliari per violenze all’interno del nucleo familiare, è finito in carcere a seguito di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dall’Ufficio Sorveglianza di Frosinone.

Le indagini svolte dagli agenti del Commissariato di Formia nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, hanno permesso di verificare una serie di violazioni alla misura a cui l’uomo era già sottoposto, inducendo così l’autorità giudiziaria ad applicare la misura più afflittiva, ovvero quella della custodia in carcere.

Pertanto l’uomo, una volta raggiunto dai poliziotti presso la propria abitazione, è stato tradotto nel carcere di Cassino.